LIVEBLOG: Haagse PvdA: “Maatschappelijke gevolgen coronacrisis niet in geld uit te drukken”

De versoepelingen van de coronamaatregelen op 1 juni zijn in de Veiligheidsregio Haaglanden “in het algemeen goed verlopen”. De kleine incidenten die zich voordeden, konden snel worden opgelost. Op plaatsen waar drukte werd verwacht zijn extra borden geplaatst, looprichtingen ingesteld en straatcoaches aangesteld. Dat schrijft de Veiligheidsregio Haaglanden donderdagmiddag in een statement.

Stil protest voor gevluchte weeskinderen rustig verlopen

Het stille protest op het Plein voor gevluchte weeskinderen is gisteravond rustig verlopen. Haagse Vrijheidsambassadeur Leila Prnjavorac was een van de dertig uitgenodigde aanwezigen. “Toen ik aan kwam lopen waren ze net de vierkanten van twee meter aan het tekenen zodat iedereen voldoende afstand kon houden. Om 20.00 uur heeft Joshua Nolet kort het woord gevoerd en uitgelegd waarom we in het hart van Den Haag stonden. Joshua is zelf naar de vluchtelingenkampen in Lesbos geweest, waar 20.000 mensen zitten terwijl er plek is voor 3000 mensen. De centrale boodschap van het stille protest is dat we hopen dat iedereen zijn hart openstelt voor deze kinderen. Ze zullen niet perfect zijn, ze zullen pubers worden, maar ze verdienen een veilige toekomst”. Er is gehoor gegeven aan het verzoek van de organisatie om niet naar het protest te komen, en in plaats daarvan de petitie te tekenen.

Haagse PvdA vraag debat aan over maatschappelijke gevolgen coronacrisis

De Haagse PvdA maakt zich zorgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis en vraagt een debat erover aan. Dat stelt de partij naar aanleiding van de impactanalyse van de coronacrisis. “De kosten bestaan onder andere uit de huur van gemeentepanden die door de coronacrisis is kwijtgescholden, de cultuursector die gered moet worden en de uitkeringen die zijn aangevraagd. Deze kosten zijn te compenseren met een deel van de opbrengsten van de verkochte Eneco aandelen. Ook denk ik dat de OZB-belasting omhoog kan”, vertelt de Haagse PvdA fractievoorzitter Mikal Tseggai in Haagse Ochtendradio. Daarnaast maakt de Haagse PvdA zich druk om de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis. Tseggai: “Sommige kinderen hebben een leerachterstand opgelopen, de eenzaamheid in de stad is toegenomen en mensen zijn zonder inkomen op straat komen te staan. Deze problemen zijn niet meteen in geld uit te drukken, maar het oplossen van de problemen gaat uiteindelijk wel geld kosten”.

