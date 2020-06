Marktkooplui ‘boos en teleurgesteld’, naar rechter voor compensatie

Nel Kames is ontzettend boos en teleurgesteld nadat deze week duidelijk werd dat het stadsbestuur geen grond ziet om marktkooplui te compenseren. “Ik heb er geen woorden voor wat er gebeurd is”, zo vertelt Nel in Rob’s Tussendoortje. “De raadsleden weten via de Rekenkamer niet goed is gegaan bij de Haagse Markt, dat de berekeningen niet goed zijn. Als je dat als collegepartijen zomaar naast je neerlegt. Daar heb ik geen woorden voor.”

De Rekenkamer Den Haag concludeerde eerder dat er jarenlang teveel betaald is door de ondernemers. “Het gaat om heel veel geld. Maar het gaat ook om het principe. Het wordt hier veels te duur, dat kunnen we niet meer opbrengen. De kosten wegen niet meer op tegen de baten. Nu met corona erbij, het water stond ons al aan de lippen, maar nu zijn we aan het verzuipen.”

Pieter Grinwis van de ChristenUnie-SGP wist eerder op Den Haag FM al te vertellen het besluit van wethouder Hilbert Bredemeijer niet te begrijpen. Met een vorm van compensatie had volgens hem de band tussen de markt en de gemeente kunnen verbeteren. Voor de marktkooplui is het helder wat ze gaan doen: “Wij gaan ons beraden. We gaan naar de rechter”, zo stelt Nel die ondanks alles al jaren met plezier op de markt te vinden is.

Wethouder Bredemeijer hoeft bij Nel even niet langs te komen voor een bloemetje: “Normaal doe ik het niet, maar ik zou zeggen: ‘heel snel doorlopen alsjeblieft’.”

Luister hier naar het verslag van Jos van Duuren op Den Haag FM.