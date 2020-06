Mobiele testunit voor alle mensen met corona-klachten in Haaglanden

Vanaf maandag 8 juni kan iedereen in regio Haaglanden die gezondheidsklachten heeft zich ook laten testen op het coronavirus in een mobiele testunit. Deze mobiele testunit staat op werkdagen ’s ochtends tegenover het gemeentekantoor in Naaldwijk en ’s middags bij HMC Antoniushove in Leidschendam.

Testen kan alleen bij klachten en op afspraak. Via het landelijke telefoonnummer 0800-1202 kunnen inwoners van regio Haaglanden een afspraak maken voor de mobiele testunit aan de Burgemeester Banninglaan 1 of voor de testlocatie in Nootdorp.

Op 8 juni wordt de mobiele testunit formeel geopend. De opening gebeurt in aanwezigheid van Annette de Boer (directeur Publieke Gezondheid van GGD Haaglanden), Juliette Bouw (wethouder Zorg en Wmo van gemeente Leidschendam-Voorburg) en John Heijstek (manager Service & Huisvesting van HMC Antoniushove).