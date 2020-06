Onderzoek: grote hoeveelheid algenschuim werd surfers fataal

De aanwezigheid van de grote hoeveelheden algenschuim in de zee lijkt de belangrijkste oorzaak te zijn van het surfdrama in Scheveningen waarbij vijf mannen om het leven kwamen. Dat is de conclusie van het eerste onderzoek naar de oorzaak. Het metershoge zeeschuim is zeer waarschijnlijk ontstaan door een uitzonderlijke combinatie van veel algenresten en een voor dit jaargetijde ongebruikelijk harde wind uit het noord-noordoosten, aldus het onderzoek.

Onder coördinatie van het Koninklijk Nederlands Instituut voor het Onderzoek der Zee (NIOZ) is het zeeschuim onderzocht. Ook de regionale hulpdiensten, inclusief de KNRM en de kustwacht van de gemeente Den Haag zelf, het Openbaar Ministerie en het KNMI hebben onderzoek gedaan naar de oorzaak.

“Ik ben het NIOZ zeer erkentelijk dat zij, in een voor een academisch instituut ongekend hoog tempo, de inzichten van eigen onderzoekers en een groot aantal andere deskundigen naar de ontwikkeling van het zeeschuim hebben verzameld en geduid. Ook het KNMI heeft snel in kaart gebracht wat de meteorologische ontwikkelingen die dag en avond zijn geweest”, zegt waarnemend burgemeester Johan Remkes.

Volgens Remkes blijkt uit de rapportages dat de hulpdiensten alles op alles hebben gezet die avond en de dagen erna. “Het OM kan met zekerheid zeggen dat er geen sprake is van mogelijk strafbaar handelen. De slachtoffers krijgen we hier niet mee terug maar voor de families en vriendenkringen die zo’n groot verlies moeten lijden, is inzicht in de gebeurtenissen en de ongelukkige samenloop van omstandigheden van groot belang.”

De surfers kwamen op 11 mei bij Scheveningen in de problemen. De hulpdiensten rukten massaal uit. Een 30-jarige en 38-jarige man uit Den Haag bezweken die maandagavond aan hun verwondingen toen ze op de kant waren gehaald. De lichamen van een 24-jarige man uit Den Haag en een 22-jarige man uit Delft werden een dag later geborgen. Het stoffelijk overschot van de vijfde surfer dreef weg tijdens een bergingspoging. Zijn lichaam is donderdag gevonden.

Op basis van dit onderzoek, verdere gesprekken met betrokken deskundigen, belanghebbenden en met surfers die op de avond van het ongeval nog op tijd uit het water konden komen, wil de gemeente tot een voorstel komen dat de veiligheid van alle watersporters kan versterken.