Oud-burgemeester Jozias van Aartsen in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is oud-burgemeester Jozias van Aartsen (VVD) te gast.

De coronacrisis zorgt voor het ene na het andere trieste record voor de Nederlandse economie. Ook de cultuursector is hard getroffen door de coronacrisis. Het Nationale Theater is het stadsgezelschap van Den Haag dat dit voorjaar drie spektakelproducties op de planken zou brengen, maar door de coronacrisis een streep door het programma moest zetten. Van Aartsen, nu voorzitter van de Raad van Toezicht van Het Nationale Theater, legt in Spuigasten uit wat de noden van de cultuursector zijn.

Den Haag verkeerde vorig jaar ook al in crisis, een ongekende bestuurscrisis. De stad verloor in één week twee wethouders en een burgemeester en werd zo in de grootste bestuurlijke crisis in mensenheugenis gedompeld. Na het vertrek van burgemeester Pauline Krikke, heeft de gemeenteraad van Den Haag nu Jan van Zanen voorgedragen als nieuwe burgemeester van Den Haag. Hoe keek oud-burgemeester Van Aartsen naar de chaos op het stadhuis? En wat voor nieuwe burgemeester krijgt Den Haag met Jan van Zanen?

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40). Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om langs te komen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

