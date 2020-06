VVD: Bij goed weer fietsverbod Grote Marktstraat

De Grote Marktstraat mag vaker vrijgemaakt verboden worden voor fietsers, al moet er wel een waardig alternatief zijn. Dat vindt de Haagse VVD. De Grote Marktstraat was met Pinksteren niet toegankelijk voor fietsers. Dit om, met de coronamaatregelen in de hand, beter afstand te kunnen bewaren. “We vonden het er wel goed uitzien. Het is een wens die de VVD al langer heeft. We dachten ‘dit is een mooi voorbeeld’ wat wat ons betreft, als het allemaal goed is bevallen, vaker mag gebeuren en we moeten tegelijkertijd werken aan een alternatieve route voor de fietser”, vertelt Ayse Yilmaz in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Het fietsvrij maken van de het gebied staat al langer op de rol van het stadsbestuur. “Ik denk dat het een toekomstbeeld is dat het een permanent voetgangersgebied moet worden. Een voorwaarde is wel dat er een veilige fietsroute moet komen.”

De Gedempte Gracht zou een goed alternatief moeten worden voor fietsers. De alternatieve route van Pinksteren over de Amsterdamse Veerkade is wat de VVD niet de oplossing. “Je pakt de fiets omdat je overal makkelijk en snel wil komen. Echt een ring zoals we voor de auto hebben moeten we voor de fietser volgens mij niet hebben. Dan is het geen goed alternatief voor de auto.”

Wel zal de gracht geschikt moeten blijven voor de auto. “De auto moet er kunnen komen, maar het moet ook geschikt gemaakt worden voor de fietser.” De partij denkt daarbij aan bestemmingsverkeer, zoals bewoners en mensen die naar de parkeergarages willen. “Helemaal de auto wegdenken doen we nu nog niet.”

De test, zoals met Pinksteren gedaan is, om fietsers te weren uit de Grote Marktstraat mag vaker gedaan worden. “Als we het idee hebben dat het drukker wordt mag het gebied van de VVD vaker afgesloten worden.”Ayse stelt daarbij dat de voorspelde drukte daarin moet meespelen. Zo zouden fietsers dan met goed weer niet in het gebied mogen komen, maar wel als het weer slechter is en er minder drukte wordt verwacht.

Luister hier naar het gesprek met Ayse Yilmaz op Den Haag FM.