“Als ik burgemeester was gebleven, had ik een nieuw convenant afgesloten voor vreugdevuren”

ADO Den Haag Voetbalkampen gaan door

De ADO Den Haag Voetbalkampen gaan deze zomervakantie door. Dat laat de club weten. In de vakantie worden er voor jongens en meisjes in de leeftijdscategorie 6 tot en met 15 jaar nu het weer kan verschillende ADO Den Haag Voetbalkampen georganiseerd in Den Haag en de regio. De Voetbalkampen in de zomervakantie worden georganiseerd volgens de richtlijnen van het RIVM en de regering. Hierdoor is er een gelimiteerd aantal ADO Den Haag Voetbalkampen met maximaal 56 plaatsen per editie beschikbaar voor de jonge voetballiefhebbers.

Tijdens het ADO Den Haag Voetbalkamp staat voetbal 3 dagen centraal. Op het veld worden verschillende en nieuwe spel,- techniek,- en partijvormen gedaan en staat het plezier van de deelnemers voorop.