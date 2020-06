“Als ik burgemeester was gebleven, had ik een nieuw convenant afgesloten voor vreugdevuren”

Als Jozias van Aartsen (VVD) langer was gebleven als burgemeester van Den Haag, dan zou hij een nieuw convenant hebben afgesloten met de bouwers van de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp. Dat zei Van Aartsen zaterdag in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

In de oudejaarsnacht van 2013 op 2014 viel de vuurstapel op Scheveningen al brandend om. Voor toenmalig burgemeester Van Aartsen was het incident aanleiding om de volgende jaarwisseling de touwtjes steviger in handen te nemen: hij stelde een convenant op waarin afspraken tussen de bouwers, politie, brandweer en de gemeente zijn vastgelegd. Daarin was afgesproken om de stapels niet groter te maken dan 15 bij 15 meter. De stapels gingen in de jaren daarna verder de hoogte in, naar maximaal 35 meter.

In 2017 werd Van Aartsen opgevolgd door Pauline Krikke (VVD). Zij stelde geen nieuw convenant op; ze verwees naar een ouder convenant dat “onverkort” zou gelden. In de oudejaarsnacht van 2018 en 2019 viel de vuurstapel op Scheveningen om, wat leidde tot een vonkenregen over Scheveningen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) oordeelde achteraf in een snoeihard rapport: “Het niet periodiek bevestigen van de afspraken komt de bekendheid met de afspraken, de aanvaarding ervan en de precieze inhoud van hetgeen is overeengekomen niet ten goede.” Na het OVV-rapport stapte Krikke op als burgemeester van Den Haag.

Van Aartsen wilde in het radioprogramma niet op het vertrek van Krikke reageren. Hij zei wel dat zijn lijn zou zijn geweest “zou ik langer gebleven zijn, dan had ik natuurlijk in een volgend stadium, voortbouwend op het convenant, een nieuw convenant afgesloten”.

“Ik ben begonnen dat gedoe in te dammen”, zei de oud-burgemeester in Spuigasten. “In het laatste jaar waar ik verantwoordelijk voor was, hadden we vrij forse regels vastgesteld. Er is toen in dat jaar niks fout gegaan. Ze hebben zich exact aan die 35 meter gehouden. Ook geen andere fratsen zijn er uitgehaald. We hebben heel veel gedaan om na te gaan hoe bezwaarlijk het is voor de omgeving, de bewoners. Na die jaarwisseling – ik heb er toen helemaal bovenop gezeten – heb met hen gesproken. Ze waren positief over wat er toen gebeurde.”

Als Van Aartsen langer was gebleven als burgemeester van Den Haag, dan had hij een nieuw convenant gesloten met de bouwers, zo zei hij in Spuigasten. “Daar is de hele discussie in de raad ook over gegaan: was dat er nou wel of was dat er nou niet? Het was er dus uiteindelijk niet. Ik denk dat dat heel jammer is. Daarmee ging ook de druk op de organisatoren af. Ik ken er een aantal – de huidige club niet meer, maar de organisatoren waarmee ik te maken heb gehad – en in de bodem deugden ze wel. Maar je moest er wel bovenop zitten en snoeiduidelijk zijn als burgemeester. Ik heb voor die laatste jaarwisseling volgens mij wel drie of vier keer met die clubs gesproken van Duindorp en Scheveningen. Toen is het goed gegaan en daar had je, denk ik, op kunnen voortbouwen”, aldus Van Aartsen.