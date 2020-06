Cromvlietpark krijgt slimme waterberging

Den Haag gaat een waterberging maken onder het Cromvlietpark, om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid en Energietransitie) gaf vrijdag het startsein van de bouw. Van Tongeren: “2020 is nu al een van de droogste jaren ooit, daarom moeten we slim omgaan met water. In het Cromvlietpark slaan we straks water op als het regent, en als het droog is wordt dat weer gebruikt om onze parken groen en koel te houden. Ook bewoners kunnen dat zelf thuis doen; bijvoorbeeld door planten water te geven uit een eigen regenton.”

In 2015 is Den Haag als één van de eerste gemeenten in Nederland begonnen met een klimaatstresstest. Hieruit bleek dat delen van het centrum en stadsdeel Laak, waar het Cromvlietpark ligt, erg gevoelig zijn voor extreme regen. Omdat ook het park aan vernieuwing toe was, heeft de gemeente eerder al geïnvesteerd in een herinrichting en vergroening van het park. Door een Europese investering vanuit het INTERREG Nature Smart Cities kan nu ook de waterberging aanlegd worden.

De waterberging vangt regenwater op, het wordt er gezuiverd en opgeslagen diep onder de grond. Als het warm en droog is, zoals in de afgelopen periode en ook tijdens de drie hittegolven in 2019, is dan lokaal zoet water beschikbaar. Het water kan opgepompt worden om de planten en bomen van de moestuin en kinderboerderij van water te voorzien

Foto: Valerie Kuypers/Gemeente Den Haag