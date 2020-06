Exclusief optreden DI-RECT vanuit de Koninklijke Schouwburg

De Haagse band DI-RECT verzorgt zaterdagavond een exclusief optreden vanuit de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Het concert wordt gestreamd en de online bezoekers bepalen zelf wat ze voor een ticket betalen. ‘We missen het live spelen enorm, dus we gaan er alles aan doen om er iets heel bijzonders van te maken!’

‘Het podium is groot genoeg om afstand te kunnen bewaren. Ik heb er enorm veel zin in,’ vertelt gitarist Spike. ‘Het is een volledig concert, we gaan het optuigen met blazers. Je kunt onze hits verwachten, maar ook songs die je nog nooit hebt gehoord, omdat we bezig zijn met een nieuwe plaat.’

Inmiddels zijn er ruim 9.000 kaarten verkocht en staat de band te popelen om te beginnen. Leadzanger Marcel Veenendaal is een beetje gespannen en moet even wennen aan de opstelling van de band. Zij zullen namelijk het hele optreden tegen een grijze muur aankijken, omdat ze met de rug naar de zaal van de Koninklijke Schouwburg gaan spelen.

DI-RECT werkt zaterdagavond samen met lokale Haagse ondernemers om het concertgevoel zo goed mogelijk na te bootsen. Zo kun je een t-shirt, een bierpakket of wijn bestellen om je avond compleet te maken.

Het concert begint om 21.00 uur. Een ticket voor het concert kun je hier bestellen.