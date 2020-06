Openbaar vervoer keert terug in Benoordenhout

Het openbaar vervoer in de wijk Benoordenhout wordt uitgebreid. Buslijn 20 gaat vaker rijden en er komt een bus op afroep. De gemeenteraad stemde deze week in met dit voorstel.

Over het openbaar vervoer in Benoordenhout ontstond veel ophef toen lijn 18 kwam te vervallen en lijn 20 werd ingekort. Er zouden te weinig mensen gebruik van maken waardoor het niet rendabel was. Bewoners van Benoordenhout kwamen vervolgens met een eigen plan voor het openbaar vervoer in de wijk. Hoewel dat nog besproken moet worden, heeft de gemeenteraad deze week al wel ingestemd met het vaker rijden van buslijn 20 en een bus op afroep.

Elisabet Molenaar van wijkvereniging Benoordenhout is erg tevreden met de verandering: “We zijn heel blij dat er nu weer beweging is. Sinds december 2018 hebben we geen verbinding meer met de stad en mensen uit de buurten Clingendael, Uilennest en rondom de Van Hoytemastraat hebben daar ontzettend veel last van”, zegt Molenaar die niet te vroeg wil juichen. “De vlag kan nog niet uit. Het ligt er nog aan hoe er invulling wordt gegeven aan de plannen. Als wijkvereniging denken we graag mee!”