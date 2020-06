Basisschool De Springbok ook maandag dicht

Basisschool De Springbok in Transvaal blijft ook maandag gesloten. In plaats daarvan krijgen leerlingen onderwijs op afstand, meldt een woordvoerder tegen mediapartner Omroep West. De basisschool sloot vorige week woensdag de deuren nadat twee leerkrachten positief testten op het coronavirus.

Het is niet bekend wanneer de leerlingen weer naar school mogen. De Springbok heeft twee locaties in de wijk. Locatie Pret in de Pretoriusstraat en locatie Wol in de Wolmaransstraat.