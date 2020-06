Persoon doodgestoken in Moerwijk

Bij een steekpartij aan de Hoogvlietstraat is in de nacht van zaterdag naar zondag een dode gevallen. Het gaat om een 36-jarige man. Even na half vier kregen de hulpdiensten de melding van een steekpartij. Onder andere de traumahelikopter werd ingezet, maar het slachtoffer overleed ter plaatse aan de opgelopen verwondingen.

Het slachtoffer lag volgens calamiteitensite Regio 15 voor de ingang van een portiekflat. De politie heeft op de Melis Stokelaan een persoon aangehouden. Dat is een 40-jarige man uit Voorburg.