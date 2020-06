Rechtszaak over neergestoken tieners in Grote Marktstraat in september

Basisschool De Springbok weer open, geen nieuwe coronagevallen

De basisschool De Springbok in Den Haag, waar vorige week twee leraren het coronavirus bleken te hebben, gaat dinsdag weer open. In de afgelopen dagen zijn zeven leerlingen getest omdat ze klachten hadden die wezen op het virus, maar ze blijken de ziekte niet te hebben. Dat meldt de overkoepelende organisatie voor het openbaar basisonderwijs in Den Haag, De Haagse Scholen.

De Springbok heeft bijna vijfhonderd leerlingen en zestig medewerkers, verspreid over twee locaties in de Haagse wijk Transvaal. Op beide locaties, in de schoolgebouwen aan de Pretoriusstraat en de Wolmaransstraat, had een leerkracht het coronavirus. Daarom ging de school woensdag dicht. Leerlingen kregen tot en met maandag weer thuisonderwijs.