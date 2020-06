Geen Special Olympics Nationale Spelen in Den Haag, maar toch een feestje

Door het coronavirus zijn de Special Olympics Nationale Spelen in Den Haag geannuleerd, maar de organisatie vindt het toch reden voor een feestje. In het stadion van ADO Den Haag wordt 12 juni de eerste online editie van Unified Moves georganiseerd, een feest dat door iedereen kan worden meegevierd.

De Online Spelen kunnen rekenen op de steun van bekende gezichten zoals Nathan Rutjes, Bas Tietema, Toine van Peperstraten, Lize Weerdenburg en de mascottes Kees Konijn en de Vlammetjes.

Tijdens de feestavond wordt iedereen gevraagd mee te genieten, dansen, springen en lachen vanuit de eigen huiskamer. “Op die manier kunnen we iedereen bereiken, maar houden we ons toch aan de huidige coronamaatregelen”, schrijft de organisatie. Unified Moves is op vrijdagavond 12 juni en start om 20.00 uur in het Cars Jeans Stadion.