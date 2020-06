LIVE: Uitreiking van journalistieke prijs De Tegel

Amber Kortzorg en Saïda Maggé presenteren op maandag 8 juni de online uitreiking van De Tegel 2019, de Nederlandse prijs voor journalistiek. De opening vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui in Den Haag wordt verzorgd door wethouder Robert van Asten (D66) van cultuur en media. De uitzending is live te volgen via de website van de Tegel en op Den Haag TV.

Tijdens het eerste deel van de uitzending van 16.30 tot 17.45 uur worden de winnaars in de volgende categorieën bekend gemaakt: nieuws, nieuwsverslaggeving, buitenland, interview, achtergrond, Storimans en de publieksprijs.

Om 19.00 uur start het tweede deel van de uitzending waarin de winnaars in de overige categorieën bekend gemaakt worden: audio, onderzoek, regio/lokaal, tekst, CBS data, online en de pioniersprijs. De uitzending duurt tot 20.45 uur.

Tekst gaat verder onder de video

De Tegel

De Tegel is een Nederlandse prijs voor journalistiek die sinds 2006 wordt uitgereikt. In deze prijs zijn drie andere prijzen opgegaan: de Prijs voor de Dagbladjournalistiek, het Gouden Pennetje en de Gouden Tape. In 2013 ging ook de interviewprijs De Luis op in De Tegel. De prijs wordt in diverse categorieën door een vakjury toegekend. De Tegel is genoemd naar het boek Tegels lichten van Henk Hofland.