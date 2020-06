Opnieuw demonstratie wegens lange wachtlijsten GGZ bij Tweede Kamer

“Deze behandeling heeft een wachttijd langer dan twee jaar” of “sorry je behandeling gaat toch niet door”. Psychiatrisch patiënt Charlotte Bouwman heeft ze allemaal gehoord. Ze protesteert maandag samen met andere demonstranten opnieuw tegen de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg, en doet dat deze keer voor de ingang van de Tweede Kamer.

“Ik wacht ondertussen 944 dagen en met mij minsten 90.000 anderen”, vertelt Charlotte. “Vijf maanden geleden ging ik voor het ministerie van Volksgezondheid zitten omdat ik daar klaar mee was en dat ik wilde dat er een einde kwam aan de wachtlijsten in de GGZ. En dat er iets wordt gedaan aan de crisisdienst die niet bereikbaar is en dat er een helpdesk komt voor mensen zoals ik. Daarom staan we hier nu weer”.

De demonstranten protesteren zittend in een nagebouwde wachtrij, compleet met wachtmuziek en borden die de verwachte wachttijd op verschillende punten aangeven.

“We wilden eigenlijk in beeld brengen hoe dat er uitziet als je lang wacht en ook wat voor dingen tegen je wordt gezegd. Dat zie je op de bordjes zoals: ‘voor deze behandeling is een wachttijd langer dan 2 jaar en daarom kan je je niet eens aanmelden’. Hiermee willen wij de politici confronteren”.

Politici waren er genoeg voor de confrontatie. Zij gingen voorafgaand aan het debat over de GGZ in de Tweede Kamer het gesprek aan met de demonstranten. Een van die politici is Attje Kuiken van de PVDA. “Het is heel triest dat het nog steeds nodig is om te demonstreren. De wachtlijsten zijn enorm en ze zijn ook alleen maar toegenomen denk ik door de coronacrisis. En de verhalen van deze mensen zijn ook treurig, sommige mensen wachten al sinds 2013 op een goeie plek. Dus heel veel mensen zitten gewoon niet letterlijk in een wachtrij maar in een wachtstand. Hun leven staat stil en ze kunnen niet verder en dat vind ik echt heel erg treurig”. Kuiken wil dat er minder gekeken wordt naar de kosten. “Laten we daar mee stoppen en vooral kijken wat mensen nodig hebben en ze niet in hokjes duwen”.