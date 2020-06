Prinsjesdag mogelijk niet in Ridderzaal maar in Grote Kerk

Prinsjesdag vindt dit jaar vanwege het coronavirus misschien niet plaats in de Ridderzaal op het Binnenhof. De locatie is te klein om de genodigden op voldoende afstand van elkaar te houden als de koning de troonrede voorleest. Het bestuur van de Tweede Kamer kijkt of de bijeenkomst eventueel kan plaatsvinden in de Grote Kerk in Den Haag, zei Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib maandag.

Maar ook in deze kerk kunnen minder mensen terecht dan gebruikelijk. Een optie is volgens Arib dat er dit keer geen partners of andere gasten van parlementariërs en bewindslieden bij kunnen zijn. Het Kamerbestuur laat snel weten hoe Prinsjesdag kan worden ingericht met de beperkingen zoals die er in september waarschijnlijk nog zullen zijn, aldus Arib.

De SP opperde de Ridderzaal wel aan te houden maar gewoon minder mensen toe te laten. “Niet iedereen hoeft aanwezig te zijn. Het is sowieso niet goed om met honderden mensen bij elkaar te zitten”, zei SP-Kamerlid Michiel van Nispen.

Arib zei niets uit te sluiten. Maar haar uitgangspunt is dat ze probeert alle Kamerleden erbij te laten zijn. Het wordt de laatste Prinsjesdag voor de landelijke verkiezingen volgend jaar maart.