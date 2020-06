Zorgen over tijdelijke verhuizing Kamer naar oude ministerie

Restaurantketen De Beren fuseert met bezorgrestaurants

Restaurantketen De Beren neemt 22 De Beren-bezorgrestaurants over. Eigenaar Ad Schaap hoopt zo de groei van het bedrijf te kunnen versnellen en het merk te versterken. In Den Haag heeft De Beren een restaurant aan de boulevard op Scheveningen en een bezorgrestaurant aan de Laan van Meerdervoort.

Schaap verkocht de bezorgrestaurants van De Beren in 2001 aan zijn zakenpartner Martijn Jansen, die de bezorgtak uitbouwde tot een franchiseorganisatie met 22 locaties. In de praktijk was het echter lastig om met twee verschillende bedrijven onder één merk te opereren. Nu worden de twee bedrijfstakken weer één.

De bezorgrestaurants hebben een verwachte jaaromzet van 15 miljoen.