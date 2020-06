Rechtszaak over neergestoken tieners in Grote Marktstraat in september

Stadsboerderijen weer open voor bezoek, maar wel vooraf aanmelden

Nu de coronamaatregelen in Nederland steeds verder worden versoepeld, gaan ook de Haagse stadsboerderijen weer open. Een door de sector opgesteld protocol heeft ervoor gezorgd dat dit op een verantwoorde manier gebeurt. Helemaal ‘gewoon’ is het nog niet, want voorlopig gelden er nog een aantal beperkende maatregelen.

Hierdoor is er bijvoorbeeld sprake van beperking van het aantal bezoekers, maar ook van aangepaste hygiënemaatregelen. Deze nieuwe ‘huisregels’ zijn van toepassing voor de 10 Haagse stadsboerderijen:

Meld je vooraf aan, er gelden aangepaste openingstijden en –dagen

Houd 1,5 meter afstand van anderen

Gebouwen, stallen en toiletten blijven voorlopig gesloten

Bezoekers zijn gedurende 1 uur welkom

Jonger dan 12? Kom dan met een meerderjarige

Volg altijd de aanwijzingen van het personeel

Is het druk? Kom dan op een ander moment terug

Om het veilig en verantwoord te houden voor bezoekers en personeel, kan er maar een beperkt aantal bezoekers per keer binnen worden gelaten. Om filevorming te voorkomen, worden bezoekers gevraagd vooraf online te reserveren via deze website. Klik daar op de naam van de stadsboerderij die je wilt bezoeken en reserveer. Bij een bezoek aan de boerderij krijgt iedere bezoeker (jong en oud) een speciaal nummer mee. Hiermee kan makkelijk worden bijgehouden hoeveel bezoekers er binnen zijn. Als je de stadsboerderij verlaat, lever je het nummer weer in en wordt het met water en zeep gewassen.