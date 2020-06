Tim Akkerman geeft concert in Boeing 747 voor 524 bezoekers

De Haagse artiest Tim Akkerman geeft met zijn band The Ivy League voor meer dan 100 man een concert. Dat doet hij op 1 juli in een Boeing 747. De band gaat hiermee verder dan de toegestane 100 bezoekers die vanaf 1 juli weer zijn toegestaan.

Afgelopen woensdag besloot het kabinet dat vliegen vanaf 15 juni weer is toegestaan. Door dit besluit kwam bij Akkerman de gedachte op om een concert in een Boeing 747 te geven. “In deze tijd is het voor mij en mijn publiek weer fijn om op creatieve wijze met elkaar live contact te hebben, met nieuwe ideeën te komen en concepten te bedenken. Door het vrijgeven van vliegreizen en daardoor het samenkomen in vliegtuigen, was het idee voor een optreden in een vliegtuig snel geboren”, zegt Akkerman.

De Hagenaar heeft direct contact gezocht met Bernard Vissers, die een groot aantal vliegtuigen in zijn verzameling heeft. Bernard vertelt: “Toen het management van Tim mij belde werd ik direct enthousiast. De vliegtuigen staan al tijden stil en krijgen op deze manier toch weer even ‘vliegtijd’.”

Het optreden is op donderdag 1 juli in een loods nabij Alkmaar. De kaartverkoop start op zaterdag 13 juni.

