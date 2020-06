Prinsjesdag mogelijk niet in Ridderzaal maar in Grote Kerk

“Veel horecazaken houden deuren dicht”

Veel horecazaken houden de deuren gesloten, hoewel ze vanaf 1 juni weer open mochten. Toen werden de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen versoepeld. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) schat in dat 25 tot 30 procent van de zaken vorige week gesloten is gebleven. In Den Haag gaat bijvoorbeeld muziekcafé De Paap pas op 1 juli open.

“Ondanks de vele positieve berichten is de heropening van de eet- en drinkgelegenheden voor veel ondernemers verliesgevend”, zegt de KHN. De branchevereniging krijgt signalen dat horecaondernemers hun zaak weer sluiten, omdat het met alle restricties niet rendabel is te krijgen.

“Als je in Café De Oude Mol 1,5 meter afstand moet houden, dan zit er denk ik niemand binnen. Daar kan je natuurlijk niet mee draaien”, betoogt Maarten Hinloopen van de Haagse afdeling van de KHN in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “En daar kan je ook geen terras buiten zetten vanwege de hulpdienstroute. Mensen mogen ook niet staan buiten. Dus ja, die hebben het heel zwaar.”

Hinloopen is wel te spreken over de heropening van de horecazaken op 1 juni. “Er stonden rijen bij de opening om 12 uur ’s middags. Het is een leuke drukke dag gebleven”, blikte hij terug. In de loop van de week namen de horecabezoeken weer af. “Dat had voornamelijk met het weer te maken. Het speelt zich voornamelijk buiten af, want binnen is het wel vrij verdrietig. De Boterwaag met dertig man binnen? Dan is het gewoon leeg.”