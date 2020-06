D66 en CU/SGP willen decibelmeters tegen overlast racende auto’s en ronkende motoren

Het geluid van racende auto’s en ronkende motoren geeft de bewoners op Scheveningen veel overlast. Met name op de Gevers Deynootweg en de Jurriaan Kokstraat hebben mensen er last van. Een aantal bewoners is een petitie gestart die al honderden keren is ondertekend.

Als reactie op de overlast hebben de politieke partijen D66 en ChristenUnie/SGP voorgesteld om een aantal Haagse wegen te verbieden voor voertuigen die meer dan 95 decibel produceren. Het idee van de partijen komt uit Oostenrijk waar in de deelstaat Tirol een aantal bergwegen is afgesloten voor motoren die meer dan 95 decibel aan geluid produceren.

De klachten van herrie door racende voertuigen op Scheveningen zijn niet nieuw. Voorafgaand aan de zomer van 2019 lanceerden D66 en ChristenUnie/SGP al een tien punten plan. Ze pleitten destijds voor meer handhaving en matrixborden. Nu de overlast dus lijkt terug te zijn, trekken de partijen weer aan de bel. “Ik wil weten hoeveel boetes er zijn uitgeschreven en er mogen wat mij betreft nog wel meer matrixborden komen”, zegt D66-raadslid Marieke van Doorn.

In schriftelijke vragen aan het stadsbestuur vragen de partijen om nog deze zomer het geluidsverbod als pilot in te stellen in delen van Den Haag. Ze willen dat er een proef komt voor de straten Strandweg, Zeekant, Jurriaan Kokstraat, Gevers Deynootweg, Westduinweg, Statenlaan, Statenplein, Stadhouderslaan, Koningin Emmakade, Waldeck Pyrmontkade en de Vaillantlaan.