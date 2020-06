Familieleden moordverdachte Thijs H. willen niet verklaren

De ouders en zus van drievoudig moordverdachte Thijs H. worden waarschijnlijk niet opgeroepen als getuige tijdens de behandeling van de strafzaak tegen hem. Dat zei de officier van justitie dinsdag tijdens een inleidende zitting in de rechtbank Maastricht. Bij een eerder verhoor hadden zij zich op hun verschoningsrecht beroepen, dat wil zeggen dat ze geen antwoord willen geven omdat het om familie gaat.

“Wij voorzien daarom dat het zinloos is ze tijdens de zitting op te roepen”, aldus de officier van justitie. Mochten ze ineens toch bereid zijn iets te zeggen, dan wil ze de familie van de 28-jarige H. alsnog oproepen, zei ze.

H. zou op 4 mei vorig jaar in Den Haag een willekeurige vrouw die haar hondjes uitliet in de Scheveningse Bosjes hebben doodgestoken. Drie dagen later zou hij een man en een vrouw hebben doodgestoken die aan het wandelen waren op de Brunssummerheide bij Heerlen, de regio waar H. vandaan komt.

De verdachte heeft eerder bekend. Hij zou psychotisch zijn geweest. Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum moet H. voor volledig ontoerekeningsvatbaar worden gehouden. Het OM heeft twijfels over die conclusie.

De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland vanaf 22 juni, een week later wordt de strafeis verwacht. De behandeling werd eerder uitgesteld in verband met de coronacrisis.

De rechtbank bekijkt nog of publiek tijdens de behandeling van de zaak in de rechtbank aanwezig kan zijn. In verband met de coronacrisis gelden wat dat betreft strenge beperkingen. In de zittingzaal zelf kunnen alleen de rechters, advocaten en officieren van justitie plaatsnemen, evenals de nabestaanden en hun advocaten. Ook H. moet acte de présence geven in de zittingzaal. Mogelijk kunnen enkele zalen gereserveerd worden voor het publiek, maar zeker is dat niet. De rechtbank hoopt eind deze week hierover een beslissing te kunnen nemen.