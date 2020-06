“Gastheerschap belangrijk bij runnen van Bed & Breakfast”

Het Haagse designerduo Frank Jansen en Rogier Smit gaat eind deze maand aan de slag voor hun nieuwe programma op RTL4. Voor de zender gaan ze Bed & Breakfast-ondernemingen helpen en opknappen. Zo’n vorm van vakantie in eigen land wint aan populariteit nu internationale vakanties op losse schroeven staan door het coronavirus. De website Bedandbreakfast.nl registreerde 467% meer reserveringen dan in april het geval was.

Goed gastheerschap is volgens Rogier een belangrijke eigenschap voor het runnen van een B&B, je moet alles voor ze doen zo stelt hij. “Als ze pijn in de kont hebben dan ga je, weetikveelwat, de kont afvegen. Als ze midden in de nacht dorste hebben. Of ze hebben in de middag pijn in de buik, dan ga je paracetamol halen. De mond-op-mond-reclame is de beste die er is”, vertelt Rogier in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Het moet krakelfris helder en schoon zijn, dat vind ik ook van het beddengoed. Het moet knisperen van de schoonheid.”

Een goede inrichting van een B&B is van belang zo stelt Rogier: “In een B&B kom je voor je rust, dus houdt het zo neutraal mogelijk. Ik zou zelf kiezen voor wit of crème beddengoed. Misschien met één kleurig kussentje.” Een grote tv is een must in je vakantiehuisje. “Er moet ook altijd iets van een bluetooth-radio staan zodat je lekker muziek kan aandoen.”

Ook de badkamer dient goed uitgerust te zijn. “Badkamers, daar zijn altijd te weinig plankjes te weinig stopcontacten waar je je apparaten kan inpluggen en waar je je tandenborstel en shampoo kwijt kan.” Een douchegordijn kan niet meer volgens Rogier. “Doe gewoon een douchedeur.” Bij het zien van een washandje op de badkamer wordt de designer fel: “Dat vind ik echt té smerig voor worden. Een washandje doet aan grootmoeders tijd denken, dat vind ik echt goor, echt smerig. Dat is echt een no-go. Gewoon wc-papier. En tissues neerzetten om je neus in te snuiten.”

