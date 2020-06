Lunchroom Scheveningen moet parkeerplaatsterras al na vier dagen opdoeken

Met een terrasomheining van 3.000 euro tovert de Scheveningse ondernemer Jur Kempenaar van lunchroom Yon de parkeerplek voor de deur om tot een parkeerplaatsterras. Daardoor heeft de horecazaak aan de Badhuisweg buiten plek voor dertig bezoekers, in plaats van de bestaande vier zitplaatsen. Helaas is zijn blijdschap van erg korte duur: na vier dagen moet de ondernemer het terras weer afbreken op last van de gemeente.

“Je wil niet weten hoeveel ik daar van baal. Je doet een investering, bent maanden dicht geweest en dan krijg je te horen dat je vrijwel meteen weer moet stoppen met het terras”, vertelt de horecaondernemer in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Volgens Kempenaar heeft de gemeente mondeling toestemming gegeven voor de aanleg van het terras, maar de gemeente ontkent dat. “Ik heb de aanvraag ingediend, met daarbij ook een plattegrond en een overzicht van de verkeerssituatie. Door corona is er een gedoogbeleid, ze geven niks zwart op wit. Het risico is voor de ondernemer, dat wist ik van tevoren. Als ik Rutte hoor zeggen dat ze niet gaan handhaven en ze staan vier dagen later toch op de stoep, dan vind ik dat toch een gek verhaal.”

De maximumsnelheid op de Badhuisweg is een heikel punt in de besluitvorming over het parkeerplaatsterras. “Aan de kant van de lunchroom is de toegestane snelheid 50 kilometer per uur en aan de andere kant mag je 30. In het versoepelde terrasbeleid staat ook dat straten tijdelijk een aangepaste maximumsnelheid toegewezen kan krijgen”, zegt Kempenaar. “We zouden het terras wel aan de overkant kunnen plaatsen, maar het liefst laat ik hem staan waar hij nu staat. Hij staat hartstikke veilig.” De ondernemer ziet het somber in wanneer hij het bij de oorspronkelijke vier zitplekken moet houden: “Dan zet je ongeveer tachtig euro per dag om waarmee je je personeel, huur, gas, water, licht en eigen huishouden van moet betalen. Dat wordt een moeilijk spelletje.”

Kempenaar spreekt later deze week met de verantwoordelijk wethouder over de verkeerssituatie en het parkeerplaatsterras aan de Badhuisweg. Gemeenteraadslid Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) heeft inmiddels vragen gesteld aan het college. “Teleurstelling bij Jur is groot maar er liggen genoeg opties om dit op te lossen. Met creatief meedenken en goede wil moet eruit te komen zijn”, aldus het raadslid.

Luister hier naar het gesprek met Jur Kempenaar.