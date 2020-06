Toiletten en douches op campings vanaf 15 juni weer open

Toiletten en douches op Nederlandse campings mogen vanaf 15 juni weer open. Dat heeft het kabinet besloten, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag. Oorspronkelijk stond de heropening gepland voor 1 juli.

“Wat we juist willen is dat mensen hun vakantie een beetje spreiden, en dan moeten die toiletgebouwen natuurlijk open zijn”, aldus De Jonge. “Dus u kunt gaan boeken.” Vanaf 15 juni zijn toeristen uit de meeste Europese landen ook weer welkom in Nederland.