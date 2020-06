Twee mannen aangehouden voor schietpartij op Zonneoord

De politie heeft dinsdagochtend twee mannen aangehouden voor hun betrokkenheid bij een schietpartij in Den Haag op 5 april. Daarbij raakte op het Zonneoord een man van 26 gewond, nadat er op hem was geschoten door twee mannen op een motor.

De verdachten zijn een 36-jarige Rotterdammer en een 36-jarige man uit Capelle aan den IJssel. De twee zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat, meldt mediapartner Omroep West.

Na de schietpartij deed de politie onderzoek op de Arckelweg in Poeldijk. Daar werden in het water een tas en twee motorjassen gevonden. De aanleiding voor de schietpartij is niet bekend gemaakt.