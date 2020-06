Wachtumstraat in Morgenstond is 175e lief-en-leedstraat

Den Haag heeft de 175e lief-en-leedstraat verwelkomd. Het gaat om de Wachtumstraat in de Haagse wijk Morgenstond met Vinesh Lalta als gangmaker. Lalta werd door de Haagse wethouder Kavita Parbhudayal (VVD) tijdens een digitale bijeenkomst gefeliciteerd.

Lief-en-leedstraten zijn straten waar de buren nog echt naar elkaar omkijken, waar meer aandacht is voor elkaar en waar lief en leed worden gedeeld. Elke lief-en-leedstraat heeft een gangmaker die het lief-en-leedpotje beheert. Het idee voor lief-en-leedstraat is geboren in Rotterdam, nadat een vrouw daar volslagen onopgemerkt 10 jaar lang dood in haar woning had gelegen. Dat nooit weer, vond de omgeving.

“Er is in deze coronacrisis veel verdriet en onzekerheid. Gelukkig zien we ook het goede in mensen naar boven komen. Juist in deze tijd is er een groter risico dat mensen in een isolement raken. Burenhulp was nog nooit zo belangrijk. Onze lief-en-leedstraten zijn daar een prachtig voorbeeld van”, aldus wethouder Parbhudayal.