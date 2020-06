Zwemmer gereanimeerd bij Trekvlietbrug, hulpdiensten halen twee anderen uit water

Een zwemmer die in de problemen kwam bij de Haagse Trekvlietbrug is gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht, zegt een woordvoerder van de brandweer. Over de toestand van de man is nog niets bekend. Dinsdagmiddag rond 14.30 uur kwamen bij de Trekvlietbrug drie zwemmers in de problemen. Twee zijn uit het water tussen de wijken Laak en Binckhorst gehaald en werden in de ambulance gecontroleerd, meldt mediapartner Omroep West.

‘We hebben opgeschaald naar een groot duikalarm’, zegt de woordvoerder. ‘We hebben zoveel mogelijk hulpdiensten nodig bij het opsporen van de zwemmer. Ook is er een traumahelikopter opgeroepen.’

Rond 15.10 uur werd de derde zwemmer uit het water gehaald. De drie mannen waren dinsdagmiddag gaan zwemmen, totdat ze in de problemen kwamen. De brandweer roept op om niet te komen kijken en de hulpdiensten de ruimte te geven.