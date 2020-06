Daklozen verblijven tot september in hotels op Scheveningen, maar structurele oplossing is er nog niet

Door de versoepelde corona-maatregelen mogen hotels weer gasten ontvangen. De daklozen die de afgelopen maanden in twee hotels op Scheveningen verbleven moeten daarom op zoek naar een nieuw onderkomen. Tot september is er nu een oplossing gevonden, maar structureel is die niet.

Voor de maanden tot september zijn 24 daklozen die in hotel Andante werden opgevangen verplaatst naar het bijgebouw van hotel Andante. Een ander deel, zo’n 60 daklozen, is verhuisd naar hotel Bella Vista. Dat hotel blijft dus een opvangplek voor daklozen. Fractievoorzitter van ChristenUnie/SGP Pieter Grinwis is bezorgd over deze ontwikkeling. “Ik vind het ongekend dat er zo met daklozen wordt geschoven van het ene hotel naar het andere hotel”, zegt hij.

Grinwis pleit er daarom voor om de daklozen op plekken verspreid over de stad op te vangen zoals bij de corona-zorglocatie bij het stadion van ADO Den Haag. Als voorbeeld noemt hij braakliggend terrein in Ypenburg en bij de Binckhorst. Het coronadorp bij het stadion van ADO is volgens wethouder Bert van Alphen alleen bedoeld voor daklozen met coronaklachten. Hij zei dat tijdens de opening van het dorp eind mei en zijn woordvoerder bevestigt dat dat nog steeds het geval is.

Grinwis is daarvan op de hoogte. “Deze locatie is inderdaad niet bedoeld voor jaren, maar voorlopig zie ik het hier niet volstromen met voetbalsupporters. Dus je kunt hier gebruik van maken”, aldus de fractievoorzitter van de ChristenUnie/SGP. Terwijl hij een kijkje neemt bij het coronadorp valt hem op dat de vuilniswagen gewoon langs komt. “Het is werkelijk bizar dat alles er op gericht is om dit te laten functioneren. Het enige dat ontbreekt zijn de mensen.”