Daklozen verblijven tot september in hotels op Scheveningen, maar structurele oplossing is er nog niet

DiamantTheater strijdt met reacties uit de wijk voor behoud subsidie

De reacties die het DiamantTheater onlangs verzamelde van bewoners in Haagse Hout zijn dinsdagmiddag overhandigd aan cultuurwethouder Robert van Asten. Het cultuuranker had een enquête uitgedaan nadat helder was dat ze een negatief advies kreeg voor een toekomstige meerjarensubsidie. Het theater zegt veel steun uit de wijk te hebben gekregen voor behoud van het theater. Een van de reacties stelt dat het theater onmisbaar is in de wijk. “Het laat zien dat er draagvlag is voor onze functie als cultuuranker en als verbinder van mensen in dit diverse stadsdeel.”

Directeur Mariët Struijk gaf eerder op Den Haag FM aan er van overtuigd te zijn dat het theater een belangrijke functie vervult: “We zijn heel maatschappelijk sociaal bezig. We hebben contacten met de kerk, wijkcentra en met instanties in de wijk. Gezamenlijk werken we aan projecten. Wij kunnen cultuur heel dichtbij brengen bij mensen voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is.”

In juni buigt de Haagse gemeenteraad zich over het advies voor de subsidies, later dit jaar zal er een definitief besluit volgen. Het DiamantTheater hoopt te mogen blijven bestaan. Ondertussen is men wel al op zoek naar een nieuwe, eigen locatie voor het cultuuranker. “We moeten het nu wel doen. Anders zitten we weer vier jaar met een lastige plek om onze activiteiten te doen. We moeten ook doorgaan, als we nu stoppen dan kun je zeker je spullen pakken op 1 januari”, zij Struijk daar eerder over.