Gemeente: demonstratie kermisbranche niet met voertuigen op Malieveld

De kermisbranche mag donderdag tijdens de demonstratie niet met voertuigen het Malieveld op. Dat heeft de gemeente Den Haag woensdag bepaald. De kermiswereld wil demonstreren tegen de coronamaatregelen van het kabinet.

Wel mogen maximaal tien kermisvoertuigen en -vrachtwagens naar de verharde Boorlaan (de weg langs het Malieveld) en daar worden geparkeerd. De voertuigen mogen niet worden geëxploiteerd of op een andere manier in gebruik worden genomen. Alle andere voertuigen die door de demonstranten worden verplaatst richting Den Haag, moeten van de gemeente worden neergezet bij het stadion van ADO Den Haag, het Cars Jeans Stadion.

De demonstranten op het Malieveld moeten zich verder aan de coronamaatregelen houden, zoals de 1,5 meter afstand. Verder mag er tijdens de demo geen alcohol worden verkocht, uitgedeeld en genuttigd.

“Onder deze voorwaarde is het voor de organisatie mogelijk met hun standpunten een zeer groot publiek te bereiken en op deze wijze gebruik te maken van het recht op betoging”, zegt Johan Remkes, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden en waarnemend burgemeester van Den Haag.

De eigenaar van het Malieveld, Staatsbosbeheer, staat niet toe dat er op 11 juni voertuigen op het Malieveld geplaatst worden. Ieder vorm van opbouw of stalling daar is verboden. Op het Malieveld vinden die dag werkzaamheden plaats die niet gehinderd mogen worden en onverhoopt toch ontstane verhindering of schade aan het grasterrein zal op de organisatie van de kermisdemonstratie verhaald worden.