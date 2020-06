Hart voor Den Haag wil “patsercontroles” op Scheveningen

Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil dat het stadsbestuur ingrijpt op Scheveningen. Omwonenden zeggen overlast te ervaren van groepen die straatraces houden, harde muziek in hun auto’s draaien en lachgas gebruiken. De partij stelt “patsercontroles” voor.

Het is een kleine greep uit de overlast die de bewoners zouden ervaren rondom de Vissershavenweg. “Er heerst op Scheveningen de laatste weken een totale anarchie van tuig die met patserauto’s levensgevaarlijk door woonwijken racen, onderwijl lachgas inademend of snuivend”, zegt gemeenteraadslid René Oudshoorn. “Zo rond vijf uur kruipen deze overlastgevers uit hun holen om zich met hun patserbakken tot diep in de nacht te misdragen op en rond de haven.” Al eerder zag de partij “onthutsende video’s” van illegale straatraces op de kades.

Bewoners vrezen volgens het raadslid dat er binnenkort doden gaan vallen. “Een paar weken terug is daar al een flink ongeval geweest met zo’n patserbak, waarbij ook lachgas in het spel was. Als het tuig weer is weggetrokken zijn de volgende ochtend de sporen duidelijk: de weg ligt bezaaid met ballonnen, blikjes en peuken en ander afval. Het steekt de bewoners dat er niet wordt opgetreden, het tuig heeft vrij spel. Ook van de omliggende wegen zoals de Westduinweg en Statenlaan komen vergelijkbare klachten. Wanneer wordt eindelijk ingegrepen?”, vraagt Oudshoorn zich af.

Volgens Hart voor Den Haag/Groep de Mos doet het stadsbestuur er goed aan patsercontroles in te stellen, naar Rotterdams voorbeeld. Het is niet voor het eerst dat er wordt aangedrongen op zulke controles: tien jaar geleden vroeg de Haagse PVV ook al om een “patserpolitie”. Jongeren die in auto’s rijden ”die normale jongeren van die leeftijd niet kunnen betalen tenzij ze de loterij hebben gewonnen” zouden door de politie moeten worden gecontroleerd of deze voertuigen ”niet met misdaadgeld” zijn aangeschaft. Dat voorstel haalde het toen niet.

Een dag eerder hebben de Haagse politieke partijen D66 en ChristenUnie/SGP voorgesteld om een aantal Haagse wegen te verbieden voor voertuigen die meer dan 95 decibel produceren. Het gaat in dit geval bijvoorbeeld om de Gevers Deynootweg en de Jurriaan Kokstraat, waar bewoners ook veel geluidsoverlast ervaren van racende auto’s. Het idee van de partijen komt uit Oostenrijk waar in de deelstaat Tirol een aantal bergwegen zijn afgesloten voor motoren die meer dan 95 decibel aan geluid produceren.

