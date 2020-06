Krakers verlaten Waldeck Pyrmontkade: “Tot de volgende keer…”

De krakers van het kantoorpand aan de Waldeck Pyrmontkade 872 hebben maandag het pand verlaten. De actiegroep Short Stay No Way heeft 1 mei het pand bezet als protest tegen de voorgenomen bouw van luxe short-stay appartementen in het Zeeheldenkwartier. De krakers zijn vertrokken nadat de rechtbank Den Haag toestemming heeft gegeven voor ontruiming van het pand zijn. “We hebben van tevoren besproken wat we gingen doen als het zo ver zou komen. Dit was pas de eerste stap van een actie die nog veel langer gaat duren. Daarom hebben we bij vertrek ook een spandoek opgehangen waarop ‘Tot de volgende keer…’ staat”, vertelt woordvoerder Sam in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

De actiegroep heeft het kantoor van Short Stay No Way naar een leegstaande ruimte van buurtbewoners verplaatst. Sam: “Dat ze ons de ruimte hebben aangeboden laat zien dat de buurt achter ons staat. We voelen ons erg gesteund door de buurt. Zo hebben we duizenden buurtbrieven verspreid in de wijk waarin we vragen de wethouder te schrijven. Veel mensen hebben daar gehoor aan gegeven, vaak ook uit verontwaardiging omdat zij niks van de voorgenomen plannen van de short-stay appartementen afwisten”. De groep komt donderdag met een aantal buurtbewoners bijeen om de volgende stappen van het actieplan te bespreken.

In plaats van de short-stay appartementen zou de actiegroep graag zien dat er sociale huurwoningen en woningen die sociaal zijn ingericht komen. “Er moet meer inspraak van buurtbewoners komen over wat er in het gebouw komt. Mensen willen meebeslissen over wat er nodig is in de stad. Tot nu toe is Re:Born nog niet met ons in gesprek gekomen. Er is nu een bezwaar ingediend tegen het project dat op 16 juni in de gemeenteraad wordt besproken. De eigenaar van het pand zegt daarop op 15 juni toch echt te beginnen met verbouwen. Dat vinden we echt niet kunnen. We weten niet of er een middenweg mogelijk is zolang zij niet in gesprek willen”, zegt Sam.

Luister hier naar het gesprek met Sam van Short Stay No Way.