Kunstenaarsduo SOGO: “Nooit gedacht dat ons werk in de kringloopwinkel terecht zou komen”

Goed nieuws voor Sophia den Breems en Gordon Meuleman van het kunstenaarsduo SOGO; een deel van de kunstwerken die in 2019 uit winkelcentrum Kijkduin werden gestolen zijn teruggevonden. Vier van de vijf werken zijn teruggevonden in een kringloopwinkel in Rijswijk, die toevallig om de hoek van het nieuwe atelier van de kunstenaars is gelegen. Het duo kan het goede nieuws nog moeilijk geloven. “We zaten een bakkie te doen in de werkplaats toen we ineens gebeld werden door ene Cees. Hij was vier van onze werken tegengekomen in de kringloopwinkel waar hij vaker komt om kunst en muziek te kopen. Hij vond ze eigenlijk te goed en opvallend voor de kringloop en na een onderzoekje kwam hij de berichten over de gestolen werken tegen”, vertelt Meuleman aan Den Haag FM.

Het kunstenaarsduo had nooit kunnen bedenken dat hun werk in de kringloopwinkel terecht zou komen. Meuleman: “Dat we de werken ooit terug zouden zien hadden we al nooit verwacht, maar dat ze zijn teruggevonden in een kringloopwinkel die nota bene 50 meter bij ons atelier vandaag ligt is helemaal bizar. Dit is ook goed voor ons vertrouwen in de mensheid. Cees heeft de werken voor, ik durf het bijna niet te zeggen, een tientje per stuk gekocht. Normaal worden ze voor vierhonderd euro verkocht, en met deze geschiedenis worden ze alleen maar meer waard. We mochten de werken van Cees voor dezelfde prijs terugkopen die hij heeft betaald. Dat vonden we zo tof dat we voor hem een werk gaan maken. Hij had immers vier werken, en zit nu zonder kunstwerk. Hij is er heel blij mee”.

Na de inbraak in winkelcentrum Kijkduin liet de politie weten dat de inbraak professioneel was aangepakt. Gestolen kunstwerken worden vaak binnen 24 uur naar het buitenland gebracht of gestolen door investeerders die hopen dat het werk met de jaren meer waard wordt. “Beide opties zijn aannemelijk, de kringloop heeft de werken namelijk opgekocht uit een inboedel in een container in Rotterdam. Misschien stonden ze op het punt om verscheept te worden of kwamen ze juist wel terug uit het buitenland”, zegt Meuleman. Kringloopwinkels kopen vaker grote inboedelpartijen op. De politie acht de kans om de inboedel waarin de kunstwerken zaten te achterhalen.

Luister hier naar het gesprek met Gordon Meuleman.