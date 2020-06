Leidschendam-Voorburg biedt Malieveld aan voor demonstratie tegen politiegeweld

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft het Malieveld in Den Haag aangeboden als alternatieve locatie voor een demonstratie tegen politiegeweld. De organisatie wilde de demonstratie zaterdag 13 juni houden in Leidschendam, maar volgens de gemeente is er geen geschikte locatie voor de verwachte 1.000 demonstranten. Dat schrijft de gemeente woensdag in een verklaring.

“De organisator verwacht dat 250 tot 300 mensen deelnemen aan de demonstratie. De aangekondigde demonstratie is gedeeld via sociale media en nieuwssites. De verwachting is daarom dat de opkomst kan oplopen tot 1000 man. Voor zo’n grote groep is er met de geldende coronamaatregelen van 1,5 meter afstand en de geldende noodverordening geen geschikte locatie in Leidschendam-Voorburg. Dit betekent dat de demonstratie niet in Leidschendam-Voorburg kan plaatsvinden”, stelt de gemeente.

De organisator is op de hoogte gesteld van het besluit van de (plaatsvervangend) voorzitter van de Veiligheidsregio, de Haagse waarnemend burgemeester Johan Remkes. Als alternatieve locatie voor de demonstratie is het Malieveld in Den Haag aangeboden.