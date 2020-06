Protocol jeugdorganisaties biedt ruimte voor zomerkampen YMCA en scouting

YMCA Nederland heeft samen met Scouting Nederland en andere jeugdorganisatie een protocol opgesteld voor de kampweken voor de zomervakantie. Met aangepaste maatregelen is een zomerkamp voor jeugdleden mogelijk. Dat betekent dat er YMCA Ypenburg verder gaat met voorbereidingen voor hun zomerkamp (voor kinderen van 10 tot 13 jaar oud) in de tweede week van de zomervakantie. “Ik denk dat het veilig kan”, vertelt Robbert-Jan Lubbers van YMCA Ypenburg in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “We zullen moeten aanpassen. Maar wat we precies moeten aanpassen, dat gaan we nu uitzoeken.”

“In het protocol staat best nauwkeurig beschreven dat we in een kampbubbel gaan. Dat betekent dat je op kamp met de deelnemers en de leiding in een bubbel gaat waar je gedurende het kap niet meer uitkomt. En je probeert het contact met mensen buiten die bubbel te beperken.” Sowieso vindt Robbert-Jan dat zo’n vakantieweek goed kan zijn voor de kinderen: “Het is een hele leuke start van je zomervakantie. Het is als kind heel goed om er een weekje uit te zijn, niet bij je ouders te zijn. Om mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken. Iets wat juist de afgelopen periode niet heeft gekund.”

Door de coronacrisis heeft het nog niet stormgelopen waar het gaat om aanmeldingen voor de vakantieweek: “Sinds corona alles heeft stilgelegd zijn ook de aanmeldingen voor het zomerkamp natuurlijk stil komen te liggen omdat mensen geen idee hadden wat de zomer zou brengen. Nu is de vraag hoeveel aanmeldingen we nog binnen gaan krijgen.” Toch is er de hoop om straks met een groep van 25 kinderen en leiding op pad te gaan.

Het zomerkamp zal er er anders uitzien, door de eerder genoemde bubbel, maar het is ook de vraag of gebruikelijke uitjes zoals een bezoek aan het zwembad door kunnen gaan. “We moeten volgens het protocol drukke plaatsen vermijden, dat geldt voor iedereen. Maar of we naar het zwembad kunnen of met de bus naar het kampterrein toe mogen dat is nog maar de vraag. Dat staat niet duidelijk genoeg in het protocol. Hoe ik het heb begrepen is dat iedereen met eigen vervoer naar het kamp moet komen.”

Hutten bouwen

Ook het hutten bouwen, iets wat YMCA Ypenburg al vijf jaar organiseert in de zomer, gaat dit jaar door. Wel zal dat anders zijn dan gebruikelijk; de hutten worden thuis gebouwd. “Daar hebben we gekozen om een hutten-bouwpakket aan te bieden, dat bezorgen we thuis zodat mensen daar de hut kunnen gaan bouwen.”

Foto: YMCA Ypenburg

Luister hier naar het gesprek met Robert-Jan Lubbers op Den Haag FM.