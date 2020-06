LIVEBLOG: Boze kermisexploitanten naar Malieveld voor demonstratie

Onder het motto ‘Anderhalve meter van de afgrond’ komen kermisexploitanten vandaag naar het Malieveld om te protesteren.Het is nu nog verboden om kermissen te organiseren. Met de actie wil met het kabinet en de Tweede Kamer overtuigen van de noodzaak om weer open te mogen gaan. Exploitanten vinden het niet eerlijk dat pretparken wel al open mogen. Naast het weer mogen organiseren van kermissen wil men ook een ‘steunpakket op maat’.

Onder begeleiding van de politie mogen tien wagen van het Cars Jean Stadion door naar het Malieveld voor het protest.

Tien attracties die nu op het Forepark staan mogen onder politiebegeleiding naar het Malieveld. Daarna mogelijk nog tien. #kermisprotest — lot van bree (@lotvanbree) June 11, 2020

De A12 richting Den Haag is inmiddels afgesloten om te voorkomen dat kermiswagens doorrijden naar het Malieveld.

Voor wie wil weten wat ze willen: hieronder de eisen #kermisprotest pic.twitter.com/QUNtAacrCK — Sander Knura (@sanderknura) June 11, 2020

Demonstranten worden rond het Malieveld verzocht op het veld zelf te gaan staan en anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren.

Mensen wordt gevraagd het veld op te gaan en afstand te houden pic.twitter.com/l8UT7L11Xy — Sander Knura (@sanderknura) June 11, 2020

De politie constateert dat demonstranten via de A4, A12 en A13 richting Den Haag komen. De demonstranten is verzocht te verzamelen bij het stadion van ADO Den Haag, vanaf daar kan men per pendelbus naar het Malieveld. De demonstranten willen het liefst door naar de protestlocatie. “We staan hier al sinds 1947”, zei een van hen daarover. “Dit is ons werkterrein.” De demonstranten wilden met 150 wagens en attracties naar het Malieveld.

Vanuit meerdere richtingen, o.a. A12, A13 en A4, komen diverse demonstranten in kermiswagens richting Den Haag om te demonstreren #kermisprotest . Het parkeren van de kermiswagens kan bij het Car Jeans (ADO) stadion. Pendelbussen staan daar klaar. pic.twitter.com/QoRSsj973j — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) June 11, 2020

De gemeente Den Haag heeft woensdag laten weten dat het niet is toegestaan om met wagens naar het malieveld te komen. Slechts tien wagens mogen naar de protestlocatie komen, de rest moet bij het Cars Jeans Stadion parkeren.

Kermisexploitanten hebben met ongeloof en boosheid kennisgenomen van beperkende maatregelen die de stad Den Haag hun oplegt voor een donderdag te houden manifestatie. “Dit is de grootste flauwekul”, zegt een woordvoerster van de kermisbond BOVAK. Zij zegt nog wel te snappen dat er geen zware voertuigen op het gras mogen, maar op de verharde Boorlaan kunnen volgens haar gemakkelijk de 150 voertuigen staan.