Hagenaar (36) aangehouden voor woninginbraken Wassenaar

De politie heeft woensdagochtend een 36-jarige Hagenaar aangehouden. De man wordt er van verdacht ingebroken te hebben in meerdere woningen in Wassenaar. Tijdens de aanhouding vond de recherche inbrekerswerktuigen en gestolen goederen.

In Wassenaar werd sinds december vorig jaar regelmatig ingebroken. Dit gebeurde steeds op dezelfde manier. De inbreker boorde een gaatje in het raamkozijn waardoor hij met een hulpmiddel het hefboompje van het raam open kon maken. Doordat dit vrijwel geluidloos gebeurde, hadden bewoners de inbraak niet meteen in de gaten.

Op camerabeelden was te zien hoe de inbreker te werk ging, waarna de verdachte werd herkend. Voor de politie reden om de man woensdagmorgen aan te houden. Ook werden de woning en garage van de verdachte doorzocht. Hier werden de gestolen goederen en inbrekerswerktuigen aangetroffen. Deze zijn door de politie in beslag genomen en de verdachte zit nog vast.