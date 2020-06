Hart voor Den Haag pleit voor sportapp voor jongeren

Als het aan Hart voor Den Haag/ Groep de Mos ligt komt er een Haagse sportapp waarop jongeren kunnen zien waar ze in de buurt zouden kunnen sporten. Via de app zouden jongeren die willen sporten zich moeten kunnen aanmelden voor trainingen voor niet-leden. De partij heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur. Een soortgelijke sportapp bestaat al in Leidschendam-Voorburg.

Daarbij stelt de partij dat de gemeente samen met de sportverenigingen moet kijken hoe niet-leden beter betrokken kunnen worden bij de sportactiviteiten. De Rijksoverheid liet eerder al weten dat kinderen zoveel mogelijk de kans moeten krijgen om te sporten, ook wanneer ze geen lid zijn van een vereniging.