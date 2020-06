Peet Bijen van FC Twente naar ADO Den Haag

ADO Den Haag versterkt zich donderdag met Peet Bijen. De 25-jarige verdediger komt transfervrij over van FC Twente en tekent voor twee seizoenen in de Hofstad.

Bijen komt uit de jeugd van FC Twente en speelde 132 wedstrijden in de hoofdmacht van de Tukkers. In die wedstrijden scoorde hij tien keer. Ook speelde hij met Jong FC Twente nog 75 wedstrijden in de eerste divisie. Na veertien jaar verlaat hij de club uit Enschede voor een avontuur in Den Haag.

De 1.89 meter lange centrale verdediger speelde ook in diverse jeugdteams van het Nederlands elftal.