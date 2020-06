News updates relating to the coronavirus in The Hague

Perron Hollands Spoor in de toekomst niet meer toegankelijk via fietstunnel

Verschillende partijen in de Haagse gemeenteraad, fietsers en bewoners hadden het graag anders gezien, maar de opgang tot het perron vanuit de fietstunnel bij Hollands Spoor lijkt in de toekomst toch echt op slot te gaan. De perrons van het station zijn in de toekomst dan alleen nog bereikbaar vanuit de grote hal. “Het project is al bijna klaar. We moeten het hierbij laten”, zo sprak wethouder Boudewijn Revis donderdagmorgen tijdens een debat in de gemeenteraad.

Wat Janneke Holman van de PvdA Den Haag betreft is de strijd nog niet voorbij, ze wil dat de trappen zo lang mogelijk open blijven. “Ik vind het jammer en heel gek. Het is een groot project. De hekjes om die trappen af te sluiten is maar een klein deel van het project, volgens mij zijn we dar nog niet over uitgepraat”, zo vertelt Janneke in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “k zie nog wel mogelijkheden om ze in ieder geval voorlopig open te houden. Al helemaal nu we anderhalve meter afstand moeten houden.”

Al langere tijd wordt er gewerkt aan de vernieuwing van Den Haag HS, de bestaande reizigerstunnel wordt doorgetrokken naar de Laakzijde en daar komt ook een entree. Daarna zal dan vervolgens de toegang tot het station vanaf de fietstunnel worden afgesloten.

