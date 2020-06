Sekswerkers willen 15 juni weer aan het werk

SekswerkExpertise, het platform voor positieverbetering van sekswerkers, heeft nog altijd geen antwoord gekregen op de brandbrief die in mei naar minister De Jonge, minister Koolmees, minister Wiebes en staatsecretaris Broekers-Knol werd verstuurd. De brandbrief werd verstuurd toen uit een enquête van SekswerkExpertise en het Prostitutie Informatie Centrum bleek dat sekswerkers op grote schaal worden uitgesloten van financiële steun tijdens de coronacrisis. Wel zijn vandaag de kamervragen beantwoord die Tweede Kamerleden Bouali en Van Weijenberg (D66) stelden aan minister Koolmees. Vrijdagochtend zal er een persconferentie plaatsvinden in Nieuwspoort.

Na de persconferentie zullen de gordijnen voor de ramen in de Doubletstraat en de Geleenstraat open gaan en zal er “van alles te zien zijn”, kondigt een woordvoerster van SekswerkExpertise aan. Ook kondigt de organisatie aan maandag 15 juni weer aan het werk te willen gaan en niet te willen wachten tot 1 september, zoals de overheid voorschrijft. Yvette van SekswerkExpertise vertelde eerder aan Den Haag FM dat de beslissing om sekswerk tot 1 september niet toe te staan duidt op een gebrek aan kennis en welwillendheid bij de ministeries. “Wij hebben jarenlange ervaring met overdraagbare virussen. We hebben condooms, mondkapjes en schoonmaakprotocollen, daar wordt streng op gecontroleerd door de GGD. Daarbij zijn er ook genoeg mogelijkheden zonder directe aanraking, zoals bijvoorbeeld het geven van een striptease”.

“Alle contactberoepen zijn weer aan het werk en de seksbranche heeft een protocol gemaakt omtrent het veilig uitvoeren van het werk, en toch lijkt de overheid zich niet te realiseren dat wij geen aanspraak kunnen maken op de ToZo- en NOW-regeling, omdat wij zonder dat zelf te willen zijn gebonden aan het opting-in systeem”, vertelt Yvette van SekswerkExpertise aan Den Haag FM. Bij opting-in wordt de verhouding tussen een opdrachtgever en een sekswerker aangemerkt als fictieve dienstbetrekking. De opdrachtgever houdt in dit geval loonbelasting en premie volksverzekeringen in, maar omdat de sekswerker niet in dienst is kan hij geen aanspraak maken op de NOW-regeling. Tegelijkertijd is de sekswerker geen zelfstandige, waardoor deze niet voor de ToZo-regeling in aanmerking komt.

Yvette van SekswerkExpertise zal vrijdagmiddag te horen zijn in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

foto: wikimedia H. Loper

