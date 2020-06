News updates relating to the coronavirus in The Hague

Verschillen in de klas zijn groter, interesse in zomer- en weekendscholen neemt toe

Maandenlang waren de klassen van het basisonderwijs leeg of slechts gevuld met de helft van de leerlingen, maar sinds maandag zijn de scholen weer volledig geopend. Veel kinderen zijn blij weer naar school te kunnen gaan en klasgenootjes te kunnen zien, maar het thuisonderwijs heeft sommige kinderen ook een leerachterstand opgeleverd. Dit resulteert in een toename van het aantal scholen dat informeert naar zomer- en weekendscholen. “De verschillen in de klas zijn veel groter geworden. Sommige kinderen gedijen juist goed bij thuisonderwijs, maar een ander deel mistte de structuur van school en heeft een achterstand opgelopen”, vertelt directrice van de Brede Buurtschool Rebecca Gerritsen in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

De Brede Buurtschool ondersteunt al een aantal jaar zomerscholen en weekendscholen, zoals de Schilderwijk en Escamp University. Gerritsen: “We zien dat het aantal aanmeldingen nu nog gelijk ligt met dat van vorig jaar, maar de scholen informeren vaker naar de mogelijkheden en overwegen het vaker dan voorheen. Het is mooi de kinderen wat extra’s te bieden en te helpen bij een achterstand”. De Brede Buurtschool ondersteunt een aantal zomer- en weekendscholen in Den Haag en begeleid op die manier ongeveer 600 kinderen op jaarbasis.

Volgens Gerritsen voelt de zomer- of weekendschool voor veel kinderen niet als een straf. “Voor veel leerlingen is het juist een hele leuke periode. Je gaat aan de slag met je eigen talentontwikkeling en je gaat op een andere manier met de lesstof aan de slag. Je zit in een groep met kinderen van andere scholen en gaat met leeftijdsgenootjes aan de hand van sport en spel je horizon verbreden. Veel kinderen staan letterlijk en figuurlijk te springen wanneer de zomer- en weekendscholen weer van start gaan”.

Volgens Gerritsen draagt de zomer- of weekendschool niet alleen bij aan het verbeteren van taal- en rekenvaardigheden, maar heeft het ook andere voordelen. “Tijdens de zomer- en weekendscholen is er aandacht voor taalvaardigheid en rekenvaardigheden en wordt er gekeken naar de vaardigheden die bij het kind extra aandacht verdienen. Ieder kind is anders dus je ziet dat elk kind ergens anders bij gedijt. Maar deze scholen zijn ook bedoeld voor kinderen die in de zomervakantie de structuur van het schoolleven of het contact met leeftijdsgenoten missen”, zegt Gerritsen.

Luister hier naar het gesprek met Rebecca Gerritsen.