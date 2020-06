ADO Den Haag vindt trainingsvelden in Rijswijk

ADO Den Haag traint de komende twee seizoenen op het Prinses Irene Sportpark in Rijswijk. De eredivisionist hoopt op de lange termijn terug te keren naar het Zuiderpark in Den Haag.

ADO was de afgelopen maanden op zoek naar een nieuwe trainingslocatie omdat het kunstgras in het eigen stadion plaatsmaakt voor een natuurlijke ondergrond, waarop niet dagelijks getraind en in het weekeinde gevoetbald kan worden.

“We zijn zeer verheugd dat we deze trainingslocatie in ieder geval de komende twee seizoenen kunnen gebruiken”, reageert algemeen directeur Mohammed Hamdi van ADO. “We waren op zoek naar een accommodatie met minimaal twee natuurgrasvelden. Het is mooi dat we een locatie hebben kunnen vinden die aan de belangrijkste voorwaarde voldoet. Daar willen we de gemeente Rijswijk en de eigenaren van het sportpark hartelijk voor bedanken.”

“De komende twee jaar dienen in principe ter overbrugging”, vervolgde Hamdi. “We koesteren nog steeds de wens om, samen met de gemeente Den Haag, een fraaie trainingsaccommodatie te realiseren in het Zuiderpark. We willen alsnog terug naar onze roots en kunnen daar nu meer tijd voor nemen. Dat doen we uiteraard met de gemeente, waarmee we zeer positieve en constructieve gesprekken voeren. Omdat kwaliteit daarin wel boven snelheid gaat, is dit een mooie en goede oplossing.”

Wethouder Björn Lugthart (Wij. Rijswijk) van sport en gezondheid: “We hebben het doel om van Rijswijk een sportstad te maken en dit sluit daar mooi bij aan. We zijn ontzettend blij dat het sportpark nieuw leven is ingeblazen, onder aanvoering van Hans Lammertink. Dit is gigantisch goed voor de sport en stimuleert mensen om weer naar dit sportpark te komen. Zelf woon ik hier aan het einde van de straat en het was mij een doorn in het oog dat het complex lange tijd verlaten oogde. Het is mooi dat er weer steeds meer bedrijvigheid komt.”