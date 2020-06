Gestrande Marokkanen demonstreren bij ambassade

In Nederland gestrande Marokkanen demonstreren vanmiddag in Den Haag bij de ambassade van hun land. Volgens de organisatie zijn er, doordat Marokko sinds 15 maart volledig op slot ging, zo’n 800 Marokkanen in Nederland gestrand. Zij eisen duidelijkheid en actie van hun overheid. De demonstranten zullen een brief overhandigen aan de Marokkaanse ambassadeur.

De deelnemers aan dit protest zullen op de volgende ontmoetingspunten bij elkaar komen:

Lange Voorhout, Parkstraat (voorbij de Oranjestraat), Alexanderstraat en Plein 1813.

Het protest begint om 12.00 uur en duurt tot 14.00 uur.