Haagse Vlaggûh: dit zijn de winnende ontwerpen

De meer dan 200 vlaggenmasten die in Den Haag staan voor de promotie van evenementen en congressen worden door de coronacrisis niet gebruikt. Daarom deed de gemeente eind april een oproep aan alle Hagenaars om een eigen vlag te ontwerpen. De gemeente presenteert nu de winnende ontwerpen.

Een jury heeft de vijf beste ontwerpen geselecteerd die vanaf donderdag 11 juni overal in de stad hangen. Er zijn in totaal 46 ontwerpen voorgelegd aan de vijf juryleden. Winnaar Michael wilde met zijn ontwerp mensen oproepen om naar elkaar om te kijken. “Ik werk voor justitie, maar ben in mijn vrije tijd veel creatief bezig. Dit was een mooie manier om iets te doen wat ik normaal nooit doe!”

De winnende ontwerpen zijn de ontwerpen die van alle juryleden bij elkaar de meeste punten kregen. Jurylid Leo van der Velde verheugt zich erop om de banieren straks in de stad te zien wapperen: “De meeste hebben dan ook gemeen dat ze liefde voor Den Haag uitstralen. En daar gaat het om.”

Winnares Irene werkt zowel als kunstenaar als bij de GGZ. Zij wilde het opnieuw waarderen van de eigen omgeving centraal stellen. “Ik denk dat met mij veel mensen zich in deze periode bewuster zijn geworden van hoe mooi de natuur is, ook in Den Haag!”

Winnares Anita heeft een ontwerp gemaakt waarin de diversiteit van de stad terugkomt, en Hagenaar Niels heeft zijn vlag gebaseerd op een ontwerp dat hij in 2013 al maakte: de Haagse Straat Ooievaar. Hij maakte het uit liefde voor zijn stad en is trots dat zijn vlag nu in de hele stad te zien is.

Wethouder Saskia Bruines (D66) van economie en citybranding: “Dit was een unieke kans voor Hagenaars om, in deze bijzondere tijden, een eigen ontwerp voor de vlaggen te maken. Het was mooi om te zien hoeveel inwoners een positieve boodschap wilden delen met de stad, dus het zal geen makkelijke keuze zijn geweest voor de jury. Het zijn prachtige ontwerpen.”

De vlaggen hangen vanaf 11 juni in de stad en ze blijven de hele zomer hangen. De actie gaat vergezeld van de hashtag: #haagsevlagguh. Meer informatie over de winnaars en hun ontwerpen is te vinden op www.haagsevlagguh.nl.