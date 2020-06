Kort geding kermisexploitanten om snelle versoepeling maatregelen

Op het Malieveld in Den Haag hebben rond de duizend kermisexploitanten actiegevoerd voor versoepeling van de coronamaatregelen van het kabinet. Ze zijn het er niet mee eens dat kermissen tot ten minste 1 september verboden zijn wegens het coronavirus, terwijl bijvoorbeeld pretparken onder bepaalde voorwaarden al wel open mogen.

Een van de sprekers op het Malieveld, advocaat Lex de Jager, kondigde aan dat woensdag een kort geding dient voor de rechtbank in Den Haag. Daarin zal worden aangedrongen op een snelle versoepeling van de maatregelen. De Jager spande onlangs ook een geding aan namens sauna’s en sportschoolhouders. In die branche kunnen bedrijven per 1 juli, twee maanden eerder dan was voorzien, open. Ze moeten dan wel voldoen aan bepaalde hygiëne- en voorzorgsmaatregelen. Na de toezegging van het kabinet, eind vorige maand, is die rechtszaak ingetrokken.

De actievoerende exploitanten vertrokken na de demonstratie zonder veel problemen in hun kermisvoertuigen en in pendelbussen richting het ADO-stadion langs de snelweg, waar ze zich donderdagochtend hadden verzameld. Een politiewoordvoerster verwacht dat het nog enige tijd druk zal zijn op de A4 en de A12 bij het Prins Clausplein door vertrekkende vrachtwagens. Ze krijgen in elk geval het eerste stukje naar de snelweg politiebegeleiding.