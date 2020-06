Minder faillissementen in mei

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is in mei gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Vergeleken met april gingen 73 minder bedrijven bankroet, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de eerste vijf maanden van het jaar is het aantal faillissementen bijna 3 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

Vorige maand werd over 259 bedrijven en instellingen faillissement uitgesproken, exclusief eenmanszaken. De meeste bedrijven vielen om in de handel, de bedrijfstak die in Nederland ook de meeste ondernemingen telt. Relatief gezien werden de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca. Cafés en restaurants waren wegens het coronavirus tot 1 juni gesloten, en kunnen ook nu nog maar beperkt gasten verwelkomen.

Het CBS wijst erop dat het aantal faillissementen per maand sterk kan wisselen. Sinds september 2018 is de trend licht stijgend, aldus het statistiekbureau.